Алексей Кудашов прокомментировал победу «Динамо» в первом матче серии плей-офф со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф КХЛ со СКА (3:1, 1-0).

«Ожидаемо тяжёлая игра, мы встречаемся с сильной мастеровитой командой. Чего ожидали, того и получили.

Хочу сказать, что все удаления, которые нам дали судьи в первом периоде, они были. Тут не было смысла дальше подстраиваться под линию судейства. Да, иногда сказываются эмоции. Но факт в том, что мы нарушали в тех моментах.

Нервы есть, и тут никуда от этого не деться. И у опытных игроков, и у молодых хоккеистов. Это совершенно нормальное явление. Поэтому и говорят так, что кто быстрее с этим справляется, тот и лучше играет, и выигрывает игру. Это относится ко всем видам спорта.

Плей-офф – это игра всех компонентов. И большинство, и меньшинство. Я помню один год, когда мы играли со СКА, и они забросили нам 12 шайб за серию – 11 из них было при игре в большинстве. Тогда у них было убойное большинство. Поэтому дай бог, чтобы и дальше так шло: и большинство, и меньшинство. Игра спецбригад и игра вратарей – это ключевые моменты при игре в плей-офф.

Вам лучше спрашивать у СКА, становится ли их большинство с Никишиным лучше или нет. Я не знаю, связана ли наша сегодняшняя игра с его отсутствием. Может, у них нападающие плохо играли или что-то ещё. Естественно, я остался не доволен тем, сколько раз они бросали с пятака. В следующей игре мы будем обязательно перекрывать пятак», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.