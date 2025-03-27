Кузнецов: сегодня матч был проигран большинством СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о поражении от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Не знаю, сложно сейчас говорить сразу после завершения матча. Ещё есть эмоции. Но это плей-офф. Тут надо реализовывать свои моменты в большинстве. Считаю, что сегодня встреча была проиграна нашим большинством.

Судьи задали такую планку. Это мы должны быть внимательнее. В целом по движению была неплохая игра. Повторюсь, что уступили матч, так как не забили в большинстве, а они забили. Это вся разница.

Сейчас тяжело на эмоциях говорить, что именно не сработало в большинстве. Старались и искали моменты. И были у нас хорошие моменты, ведь правильно? Конечно, Саши (Никишина. — Прим. «Чемпионата») нам не хватает. Но есть другие ребята, кто может исполнить. Забить гол было нашей задачей.

Если не смог сегодня забить или отдать, значит, не успел набрать форму. Правильно? Тут всё просто. Но плей-офф — это такая штука, что нужно терпеть и работать, ждать. Это не одна игра, не две, не три и даже не четыре. Возможно, что и больше. Нужно работать и делать правильные вещи на льду.

Хочется выиграть каждый матч, но не всегда получается. Самое главное, что сегодня у нас была хорошая картинка на льду. Мы действовали довольно правильно в некоторых моментах «пять на пять». Но нам нужно исправить большинство. И всё будет нормально.

У нас открытая команда. В раздевалке всё спокойно после матча. Мы все прекрасно понимаем, что нужно реализовывать большинство. Это самое главное. «Пять на пять» мы играли здорово, но теперь нужно забыть и готовиться дальше», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.