Кузнецов: потолок зарплат для того и вводился, чтобы в первом раунде были битвы насмерть

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина высказался о непредсказуемом плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«В принципе, так и должно быть. Мне кажется, потолок зарплат для того и делался, чтобы уровень команд был примерно одинаковым и уже в первом раунде были битвы насмерть, как происходит в НХЛ», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Напомним, следующие матчи в серии «Динамо» — СКА состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.