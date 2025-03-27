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Автор решающего гола — о победе над СКА в первом матче плей-офф КХЛ: серия только началась

Автор решающего гола — о победе над СКА в первом матче плей-офф КХЛ: серия только началась
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев оценил победу над СКА (3:1, 1-0) в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Сегодня был немного нервный матч, сами удалялись и сами получали большинство. Думаю, что следующая игра будет поспокойней в этом плане.

Когда ведёшь в счёте, тогда соперник добавляет. Это и произошло во втором периоде. Но мы сдержали их напор и добились победы. Хорошо, что мы победили в первом матче. Но эта серия только началась.

Всегда хочется забивать, и не важно, что у меня не получалось это сделать раньше, выступая в плей-офф за «Динамо». Рад, что хотя бы сейчас это случилось. Думаю, последний месяц прибавил мне уверенности. Когда что-то получается, тогда начинаешь играть на позитивной ноте», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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