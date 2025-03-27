Дилан Сикура назвал игрока «Динамо», который внёс главный вклад в первую победу над СКА

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура назвал вратаря бело-голубых Максима Моторыгина игроком, который внёс главный вклад в первую победу над СКА (3:1, 1-0) в серии плей-офф КХЛ.

«Очевидно, что получилась хорошая игра. Было большое количество штрафа, наше меньшинство здорово сработало, в то же время Никита Гусев в концовке реализовал большинство. Это хорошая победа.

В первую очередь хочу отметить Максима Моторыгина, который сегодня проделал отличную работу. Безусловно, в СКА много квалифицированных игроков, ярких мастеров и лидеров лиги. Но Моторыгин действовал классно.

В эпизоде с моим голом я хотел набрать скорость и помочь Гусеву. Увидел, что из защитник находится в не самом удачном положении. Бросил. Хорошо, что забил. Знаете, сезон состоит из взлётов и падений. Так всегда бывает. Здорово, что мне удалось забить в последней игре регулярного чемпионата и прервать неудачный отрезок. Это помогло мне», — передаёт слова Сикуры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.