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Овечкин ответил, сколько лет он устаёт говорить о погоне за рекордом Гретцки

Овечкин ответил, сколько лет он устаёт говорить о погоне за рекордом Гретцки
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39-летний российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, когда он начал уставать от разговоров о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Когда начал уставать от этих разговоров? С 2023-го, уже два года. Но к этому просто привыкаешь», — приводит слова Овечкина портал The Hockey News.

Напомним, Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.

Ранее на арене московского «Динамо» сделали баннер в честь погони Овечкина за рекордом Гретцки.

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На арене московского «Динамо» сделали баннер в честь погони Овечкина за рекордом Гретцки
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