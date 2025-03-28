Овечкин – о Флёри: он один из лучших вратарей в истории

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о вратаре «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, который завершит карьеру игрока после сезона-2024/2025.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очевидно, он один из лучших вратарей в истории. Грустно, что он не играет сегодня. Надеюсь, он подпишет контракт ещё на один год. Между нами всегда были хорошие битвы. Почти 20 лет мы играем друг против друга». «Питтсбург», «Вегас»… Это была честь играть против него», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» и «Миннесота» проведёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28 марта, начало 3:30 мск.