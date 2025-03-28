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Барри Тротц: русские обычно довольно сдержанные, но Овечкин был совсем не таким

Барри Тротц: русские обычно довольно сдержанные, но Овечкин был совсем не таким
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Бывали моменты, когда мы немного спорили. Но что меня впечатлило в Ови — это его страсть и любовь. Не только к игре, но и к жизни. Он мог выдержать жёсткую тренировку, и это очень уникальное качество. Можно было быть с ним очень тактичным и говорить один на один, можно было обсуждать в комнате или в группе. «Можно было бросить ему вызов, и он отвечал: Да, ты прав, я сделаю это.

Он приехал из России, где русские обычно довольно сдержанные, но этот парень был совсем не таким. Он был громким, шумным, уникальным, и все взгляды были прикованы к нему. И по сей день они прикованы к нему. У него есть этот особенный «фактор». И это действительно нечто выдающееся», — приводит слова Тротца New York Times.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 36 голов и 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

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