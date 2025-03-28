Овечкин рассказал о важной составляющей команды, которая к нему пришла с возрастом

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о важности командной работы и взаимопонимания среди игроков для достижения результата.

«С возрастом приходит понимание, что не стоит постоянно метаться в поисках идеальной позиции на льду. В команде из пяти игроков всем важно находиться на одной волне и выполнять свои задачи, причём кто-то должен также быть в ответе за заброшенные шайбы», — приводит слова Овечкина пресс‑служба столичной команды.

Напомним, на данный момент Александр Овечкин отстаёт от снайперского рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки, который составляет 894 заброшенные шайбы в регулярных сезонах НХЛ, всего на пять голов. В этом сезоне российский нападающий имеет в своём активе 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи после 55 проведенных матчей.

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