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Мичков забил в первом же матче после увольнения Тортореллы, прервав безголевую серию

Мичков забил в первом же матче после увольнения Тортореллы, прервав безголевую серию
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1-й период
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55     1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55     2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13     3:1 Мичков (Пеллетье, Андре) – 11:15    

На момент написания новости проходи первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Дублем отметился российский нападающий Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отметим, Мичков забил голы в первом же матче после увольнения главного тренера клуба Джона Тортореллы. Ранее россиянин не забивал на протяжении десяти игр подряд.

В нынешнем сезоне Мичков принял участие в 72 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

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