Мичков забил в первом же матче после увольнения Тортореллы, прервав безголевую серию

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходи первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Дублем отметился российский нападающий Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отметим, Мичков забил голы в первом же матче после увольнения главного тренера клуба Джона Тортореллы. Ранее россиянин не забивал на протяжении десяти игр подряд.

В нынешнем сезоне Мичков принял участие в 72 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.