Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби. Этот гол позволил канадскому форварду набрать 80-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он гарантировал себе показатель как минимум 1,00 очко за матч по итогам регулярки.
Всё дело в том, что «Питтсбург» сегодня проводит 74-й матч в текущей регулярке, а Сидни пропустил две игры из-за травмы. Поэтому в нынешнем сезоне канадский форвард не сможет сыграть больше 80 матчей, так как календарь регулярного чемпионата НХЛ состоит из 82 встреч.
До этой отметки 37-летний форвард добрался 20-й раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем за всю историю лиги. Сегодня Сидни превзошёл результат Уэйна Гретцки (19), переписав на себя рекорд НХЛ в этой номинации.
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