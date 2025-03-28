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Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки

Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки
Сидни Кросби
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Томпсон (Бенсон, Далин) – 00:27     2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 04:44     2:1 Кросби (Ракелль, Грызлик) – 11:11     3:1 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 23:36     4:1 Самуэльссон (Росен, Далин) – 25:20    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби. Этот гол позволил канадскому форварду набрать 80-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он гарантировал себе показатель как минимум 1,00 очко за матч по итогам регулярки.

Всё дело в том, что «Питтсбург» сегодня проводит 74-й матч в текущей регулярке, а Сидни пропустил две игры из-за травмы. Поэтому в нынешнем сезоне канадский форвард не сможет сыграть больше 80 матчей, так как календарь регулярного чемпионата НХЛ состоит из 82 встреч.

До этой отметки 37-летний форвард добрался 20-й раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем за всю историю лиги. Сегодня Сидни превзошёл результат Уэйна Гретцки (19), переписав на себя рекорд НХЛ в этой номинации.

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