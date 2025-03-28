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Мичков обошёл Селебрини в списке снайперов и бомбардиров среди новичков в сезоне НХЛ

Мичков обошёл Селебрини в списке снайперов и бомбардиров среди новичков в сезоне НХЛ
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20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил свою 21-ю и 22-ю шайбы в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере. В первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты, форвард оформил дубль, отличившись на 2-й и 12-й минутах.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55     1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55     2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13     3:1 Мичков (Пеллетье, Андре) – 11:15    

Благодаря этому Мичков опередил в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, в активе которого 21 заброшенная шайба, и стал лидером текущего сезона среди новичков по этому показателю. Кроме того, на счету Матвея 31 результативная передача. На достижение статистики 22+31 ему потребовалась 72 игры.

Таким образом, Мичков обошёл Селебрини (52 очка) и в гонке бомбардиров, выйдя на вторую строчку. Лучшим бомбардиром среди новичков является Лэйн Хатсон из «Монреаля». В его активе 55 (5+50) очков на данный момент.

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