Лэйн Хатсон стал первым защитником-новичком в XXI веке, сделавшим 50 ассистов в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Монреаль Канадиенс». После первого периода хозяева впереди — 3:1.

В составе гостей результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего пятым игроком обороны в истории североамериканской лиги, сделавшим 50 результативных передач в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.

Рекорд по голевым передачам среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи выполнил 60 ассистов. Второе место занимает Крис Челиос (55, сезон-1984/1985). Хатсон же с 50 передачами теперь делит третье место со Стефаном Перссоном (50, 1977/1978) и Гари Сутером (50, 1985/1986).

Таким образом Лэйн стал первым защитником-новичком в XXI веке, сделавшим 50 ассистов в сезоне НХЛ.