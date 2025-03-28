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Лэйн Хатсон стал первым защитником-новичком в XXI веке, сделавшим 50 ассистов в сезоне НХЛ

Лэйн Хатсон стал первым защитником-новичком в XXI веке, сделавшим 50 ассистов в сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Монреаль Канадиенс». После первого периода хозяева впереди — 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55     1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55     2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13     3:1 Мичков (Пеллетье, Андре) – 11:15    

В составе гостей результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего пятым игроком обороны в истории североамериканской лиги, сделавшим 50 результативных передач в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.

Рекорд по голевым передачам среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи выполнил 60 ассистов. Второе место занимает Крис Челиос (55, сезон-1984/1985). Хатсон же с 50 передачами теперь делит третье место со Стефаном Перссоном (50, 1977/1978) и Гари Сутером (50, 1985/1986).

Таким образом Лэйн стал первым защитником-новичком в XXI веке, сделавшим 50 ассистов в сезоне НХЛ.

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