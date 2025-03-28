40-летний вратарь «Миннесоты»: не хочу попасть в хайлайты на 50 лет, пропустив от Овечкина

40-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, который планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона, рассказал о возможности пропустить рекордную 895-ю шайбу от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Пропустить рекордный 895-й гол от Овечкина? У меня была такая мысль, потому что он мог бы это сделать сейчас, верно? В какой-то момент мы в команде подумали, что может быть, а вдруг… Но я определённо не хотел быть тем парнем, который попадёт в хайлайты на следующие 50 лет, пропустив шайбу в свои ворота», — приводит слова Флёри пресс-служба НХЛ.

На данный момент в активе 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярках. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки на пять шайб.

Матч между «Миннесотой» и «Вашингтоном» проходит в эти минуты в Сент-Поле. На данный момент идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей.

Материалы по теме Овечкин рассказал о важной составляющей команды, которая к нему пришла с возрастом

Главные рекорды Александра Овечкина: