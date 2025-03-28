40-летний вратарь «Миннесоты»: не хочу попасть в хайлайты на 50 лет, пропустив от Овечкина

40-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, который планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона, рассказал о возможности пропустить рекордную 895-ю шайбу от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Пропустить рекордный 895-й гол от Овечкина? У меня была такая мысль, потому что он мог бы это сделать сейчас, верно? В какой-то момент мы в команде подумали, что может быть, а вдруг… Но я определённо не хотел быть тем парнем, который попадёт в хайлайты на следующие 50 лет, пропустив шайбу в свои ворота», — приводит слова Флёри пресс-служба НХЛ.
На данный момент в активе 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярках. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки на пять шайб.
Матч между «Миннесотой» и «Вашингтоном» проходит в эти минуты в Сент-Поле. На данный момент идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей.
Главные рекорды Александра Овечкина:
- 28 марта 2025
-
03:58
-
03:54
-
03:44
-
03:38
-
03:21
-
03:16
-
03:07
-
02:53
-
02:39
-
02:29
-
02:12
-
01:52
-
01:19
-
00:20
- 27 марта 2025
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:29
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
22:59
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:17