Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как изменилась игра Александра Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал, как изменилась игра российского нападающего Александра Овечкина.

«Его игра действительно изменилась, потому что команды в меньшинстве просто стали ставить игрока рядом с ним. Раньше он всегда находился на вершине круга вбрасывания, в той зоне, где его «офис» для бросков в одно касание. Но мы стали двигать его, расширяя возможности. Я считаю, что он значительно вырос за то время, что мы работали вместе. Он адаптировался так, чтобы по-прежнему наносить броски в одно касание, ловить шайбу и мгновенно отправлять её в ворота с невероятной скоростью. Никто не умеет бросать и забивать, как он, но если ты даёшь ему хоть небольшую подсказку, которая поможет забить ещё один гол, он полностью включается», — приводит слова Рирдена New York Times.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив 36 голов и 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».