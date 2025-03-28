Райан Макдона повторил клубное достижение «Тампы» 29-летней и 12-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.

В этой встрече принимает участие защитник «молний» Райан Макдона, который сегодня проводит свой 1000-й матч за карьеру в НХЛ. Американский защитник отметился результативной передачей, благодаря чему повторил клубное достижение Мартена Сан-Луи. Макдона стал всего третьим игроком в истории «Тампы», которому удалось отметиться каким-либо результативным действием в своём 1000-м матче в НХЛ.

В 1996 году результативной передачей в своей юбилейной игре в лиге отметился Брайан Беллоуз, а в 2013-м аналогичным образом отпраздновал 1000-й матч в лиге и Сан-Луи. Сегодня к ним присоединился 35-летний Макдона.