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Райан Макдона повторил клубное достижение «Тампы» 29-летней и 12-летней давности в НХЛ

Райан Макдона повторил клубное достижение «Тампы» 29-летней и 12-летней давности в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». В ходе второго периода хозяева впереди — 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36    

В этой встрече принимает участие защитник «молний» Райан Макдона, который сегодня проводит свой 1000-й матч за карьеру в НХЛ. Американский защитник отметился результативной передачей, благодаря чему повторил клубное достижение Мартена Сан-Луи. Макдона стал всего третьим игроком в истории «Тампы», которому удалось отметиться каким-либо результативным действием в своём 1000-м матче в НХЛ.

В 1996 году результативной передачей в своей юбилейной игре в лиге отметился Брайан Беллоуз, а в 2013-м аналогичным образом отпраздновал 1000-й матч в лиге и Сан-Луи. Сегодня к ним присоединился 35-летний Макдона.

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