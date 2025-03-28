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Джейк Гюнцель вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу»

Джейк Гюнцель вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». После второго периода хозяева впереди с разгромным счётом — 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36    

В составе хозяев дублем отметился Джейк Гюнцель. Второй гол в матче стал для американского форварда 36-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу».

Проводящий первый сезон в форме «молний» нападающий превзошёл показатель Дино Сиссарелли (35, 1996/1997). Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-1992/1993, когда Брайан Брэдли отправил 42 шайбы в ворота соперников.

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