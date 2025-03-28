Джейк Гюнцель вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». После второго периода хозяева впереди с разгромным счётом — 6:0.

В составе хозяев дублем отметился Джейк Гюнцель. Второй гол в матче стал для американского форварда 36-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу».

Проводящий первый сезон в форме «молний» нападающий превзошёл показатель Дино Сиссарелли (35, 1996/1997). Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-1992/1993, когда Брайан Брэдли отправил 42 шайбы в ворота соперников.