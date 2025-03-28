Джейк Гюнцель вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу»
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». После второго периода хозяева впереди с разгромным счётом — 6:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30 2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20 3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05 4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14 5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp) 6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36
В составе хозяев дублем отметился Джейк Гюнцель. Второй гол в матче стал для американского форварда 36-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Тампу».
Проводящий первый сезон в форме «молний» нападающий превзошёл показатель Дино Сиссарелли (35, 1996/1997). Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-1992/1993, когда Брайан Брэдли отправил 42 шайбы в ворота соперников.
Комментарии
- 28 марта 2025
-
03:58
-
03:54
-
03:44
-
03:38
-
03:21
-
03:16
-
03:07
-
02:53
-
02:39
-
02:29
-
02:12
-
01:52
-
01:19
-
00:20
- 27 марта 2025
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:29
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
22:59
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:17