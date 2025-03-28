Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». После второго периода хозяева впереди с разгромным счётом — 6:0.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров в 104-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка.

Таким образом Никита вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб. Российский форвард установил новый клубный рекорд, превзойдя показатель канадского форварда Стивена Стэмкоса (103), который в межсезонье перебрался в «Нэшвилл Предаторз».