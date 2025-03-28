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Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб

Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб
Никита Кучеров
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». После второго периода хозяева впереди с разгромным счётом — 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров в 104-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка.

Таким образом Никита вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб. Российский форвард установил новый клубный рекорд, превзойдя показатель канадского форварда Стивена Стэмкоса (103), который в межсезонье перебрался в «Нэшвилл Предаторз».

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