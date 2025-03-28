«Питтсбург» без Малкина крупно проиграл «Баффало» в НХЛ, пропустив семь голов

В ночь с 27 на 28 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз», разгромную победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева льда.
В составе победителей голами отметились Тейдж Томпсон (1+1), Пейтон Кребс (1+1), Иржи Кулих (дубль), Маттиас Самуэльссон, Тайсон Козак (1+1) и Алекс Так (1+1). Пять из семи шайб хозяев были заброшены во втором периоде матча.
У гостей забивали Сидни Кросби, Кевин Хейз и Блейк Лизотт. Российский форвард Евгений Малкин участия в матче не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Баффало» начнёт выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз» 29 марта. «Питтсбург» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 31 марта.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
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