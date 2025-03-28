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Баффало Сэйбрз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 28 марта 2025, счёт 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Питтсбург» без Малкина крупно проиграл «Баффало» в НХЛ, пропустив семь голов
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В ночь с 27 на 28 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз», разгромную победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Томпсон (Бенсон, Далин) – 00:27     2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 04:44     2:1 Кросби (Ракелль, Грызлик) – 11:11     3:1 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 23:36     4:1 Самуэльссон (Росен, Далин) – 25:20     5:1 Кулих (Байрэм, Куинн) – 31:34     6:1 Козак (Маленстин, Кребс) – 32:02     7:1 Так (Пауэр, Козак) – 39:34     7:2 Лизотт – 42:16     7:3 Хейз (Тимминс, Грейвз) – 53:54    

В составе победителей голами отметились Тейдж Томпсон (1+1), Пейтон Кребс (1+1), Иржи Кулих (дубль), Маттиас Самуэльссон, Тайсон Козак (1+1) и Алекс Так (1+1). Пять из семи шайб хозяев были заброшены во втором периоде матча.

У гостей забивали Сидни Кросби, Кевин Хейз и Блейк Лизотт. Российский форвард Евгений Малкин участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Баффало» начнёт выездную серию и сыграет с «Филадельфией Флайерз» 29 марта. «Питтсбург» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 31 марта.

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