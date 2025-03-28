Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина за карьеру в НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина за карьеру в НХЛ
Никита Кучеров
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». В ходе третьего периода хозяева впереди с разгромным счётом — 8:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и три результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка.

По этому показателю Никита вышел на третье место в лиге среди действующих хоккеистов, повторив достижение соотечественника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Первое место в этой номинации среди продолжающих выступать в НХЛ хоккеистов принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (42). Следом располагается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (40).

Материалы по теме
Кучеров вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по матчам с 3+ очками за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android