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Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Юту». В ходе третьего периода хозяева впереди с разгромным счётом — 8:0.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и три результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка.

По этому показателю Никита вышел на третье место в лиге среди действующих хоккеистов, повторив достижение соотечественника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Первое место в этой номинации среди продолжающих выступать в НХЛ хоккеистов принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (42). Следом располагается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (40).