Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Юту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арене» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30 2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20 3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05 4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14 5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp) 6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36 7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59 8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54
В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель и Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Отметим, также на счету Кучерова три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов.
Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-4».
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