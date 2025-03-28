Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа – Юта, результат матча 28 марта 2025, счет 8:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Юту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арене» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель и Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Отметим, также на счету Кучерова три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов.

Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-4».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android