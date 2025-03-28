Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Юту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арене» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель и Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Отметим, также на счету Кучерова три результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов.

Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-4».