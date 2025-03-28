«Филадельфия» обыграла «Монреаль», у Мичкова дубль и передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Филадельфии» забивали Матвей Мичков (дважды), Николя Делорье, Шон Кутюрье (дважды) и Тайсон Фёрстер. Также на счету Мичкова результативная передача.

За «Монреаль» забивали Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Кристиан Дворак и Патрик Лайне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».