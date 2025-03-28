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Филадельфия – Монреаль, результат матча 28 марта 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» обыграла «Монреаль», у Мичкова дубль и передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55     1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55     2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13     3:1 Кутюрье (Мичков, Пеллетье) – 11:15     3:2 Кофилд (Страбл, Хатсон) – 42:15     4:2 Фёрстер (Силер, Бринк) – 50:09     5:2 Кутюрье – 51:43 (pp)     5:3 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 53:34     6:3 Мичков – 53:52     6:4 Лайне (Судзуки, Слафковски) – 56:47    

В составе «Филадельфии» забивали Матвей Мичков (дважды), Николя Делорье, Шон Кутюрье (дважды) и Тайсон Фёрстер. Также на счету Мичкова результативная передача.

За «Монреаль» забивали Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Кристиан Дворак и Патрик Лайне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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