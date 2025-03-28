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«Вашингтон» уступил «Миннесоте», потерпев второе поражение подряд. Овечкин – без очков

«Вашингтон» уступил «Миннесоте», потерпев второе поражение подряд. Овечкин – без очков
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00     1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08     1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49     2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp)     3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51     4:2 Годро (Сперджен) – 58:39    

Счёт в матче был открыт спустя ровно шесть минут после стартового вбрасывания – отличился защитник «дикарей» Джон Меррилл. Впрочем, за следующие три минуты гости не только смогли отыграться, но и сами вышли вперед – с интервалом в 101 секунду последовательно отличились защитник Мэтт Рой и форвард Брэндон Дьюхейм.

Однако во втором периоде хозяева сумели перевернуть ход этой встречи. Сначала Фредерик Годро использовал большинство, сделав счёт равным — 2:2. А за девять секунд до конца периода отличился лидер «Миннесоты» Мэтт Болди, чей гол в итоге и оказался победным. В третьем периоде окончательный счёт установил оформивший дубль Годро, пославший шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом капитан «столичной» команды российский нападающий Александр Овечкин сегодня отличиться не сумел, завершив матч без набранных очков. В его активе по-прежнему значится 889 голов за карьеру в НХЛ.

«Миннесота» сегодня прервала двухматчевую серию поражений, тогда как лидирующий с огромным отрывом в Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. Матчем ранее «Кэпиталз» в овертайме уступили лидеру Западной конференции «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ).

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