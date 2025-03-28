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Гол Фёдора Свечкова не помог «Нэшвиллу» избежать поражения в матче со «Сент-Луисом»

Гол Фёдора Свечкова не помог «Нэшвиллу» избежать поражения в матче со «Сент-Луисом»
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На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Свечков (Бантинг, Энглунд) – 02:48     2:0 Шей – 10:16 (pp)     2:1 Холлоуэй (Томас) – 30:35     2:2 Фаулер (Нейборс, Шенн) – 51:57     2:3 Холлоуэй (Томас) – 52:19    

В составе победителей голами отметились Дилан Холлоуэй (дубль) и Кэм Фаулер. За «Нэшвилл» отличились Брэди Шей и российский нападающий Фёдор Свечков.

Отметим, что «Сент-Луис» одержал восьмую победу подряд на пути к плей-офф НХЛ. В следующем матче «Нэшвилл» сыграет с «Вегасом», а «Блюз» встретятся с «Колорадо».

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