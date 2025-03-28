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Овечкин рассказал, как ему с возрастом удаётся сохранять голевое чутьё

Овечкин рассказал, как ему с возрастом удаётся сохранять голевое чутьё
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своих бомбардирских навыках.

«Чтобы продолжать забивать в каждом новом сезоне, нужно хорошо работать во всех отношениях. Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя. Как будто включить будильник», — приводит слова Овечкина пресс-служба столичной команды.

Напомним, на данный момент Александр Овечкин отстаёт от снайперского рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки, который составляет 894 заброшенные шайбы в регулярных сезонах НХЛ, всего на пять голов. В этом сезоне российский нападающий имеет в своём активе 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи после 56 проведённых матчей.

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