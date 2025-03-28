Андрей Василевский догнал Хеллебайка на первом месте по количеству «сухих» матчей в сезоне

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил свой шестой шат-аут в текущем сезоне НХЛ, отразив 25 бросков в створ и сохранив ворота в неприкосновенности в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ютой» (8:0). Этот результат является лучшим в текущем сезоне для вратарей НХЛ.

Также шесть «сухих» матчей на счету голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, с которым Василевский делит теперь первое место в лиге по этому показателю. В топ-5 НХЛ с пятью шат-аутами в сезоне входят ещё два российских вратаря — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»).

Видео: Представлен новый шлем Андрея Василевского