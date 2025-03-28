Андрей Василевский догнал Хеллебайка на первом месте по количеству «сухих» матчей в сезоне
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил свой шестой шат-аут в текущем сезоне НХЛ, отразив 25 бросков в створ и сохранив ворота в неприкосновенности в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ютой» (8:0). Этот результат является лучшим в текущем сезоне для вратарей НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30 2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20 3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05 4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14 5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp) 6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36 7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59 8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54
Также шесть «сухих» матчей на счету голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, с которым Василевский делит теперь первое место в лиге по этому показателю. В топ-5 НХЛ с пятью шат-аутами в сезоне входят ещё два российских вратаря — Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также швед Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»).
Видео: Представлен новый шлем Андрея Василевского
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