НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55 1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55 2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13 3:1 Кутюрье (Мичков, Пеллетье) – 11:15 3:2 Кофилд (Страбл, Хатсон) – 42:15 4:2 Фёрстер (Силер, Бринк) – 50:09 5:2 Кутюрье – 51:43 (pp) 5:3 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 53:34 6:3 Мичков – 53:52 6:4 Лайне (Судзуки, Слафковски) – 56:47
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Зеттерлунд) – 05:49 0:2 Штюцле – 13:01 0:3 Перрон (Батерсон) – 21:33 1:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 45:25 (pp) 1:4 Амадио (Хаймор) – 48:44 2:4 Рэймонд (Каспер) – 51:50 3:4 Тарасенко (Комфер, Смит) – 55:30
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30 2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20 3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05 4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14 5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp) 6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36 7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59 8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Томпсон (Бенсон, Далин) – 00:27 2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 04:44 2:1 Кросби (Ракелль, Грызлик) – 11:11 3:1 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 23:36 4:1 Самуэльссон (Росен, Далин) – 25:20 5:1 Кулих (Байрэм, Куинн) – 31:34 6:1 Козак (Маленстин, Кребс) – 32:02 7:1 Так (Пауэр, Козак) – 39:34 7:2 Лизотт – 42:16 7:3 Хейз (Тимминс, Грейвз) – 53:54
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00 1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08 1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49 2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp) 3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51 4:2 Годро (Сперджен) – 58:39
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Свечков (Бантинг, Энглунд) – 02:48 2:0 Шей – 10:16 (pp) 2:1 Холлоуэй (Томас) – 30:35 2:2 Фаулер (Нейборс, Шенн) – 51:57 2:3 Холлоуэй (Томас) – 52:19
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Рантанен, Робертсон) – 07:09 1:1 Кадри (Поспишил, Зари) – 28:12 1:2 Джонстон – 32:55 1:3 Гранлунд (Марчмент, Дюшейн) – 34:11 2:3 Кадри (Юбердо, Фрост) – 40:16 (pp) 2:4 Рантанен (Хинц, Робертсон) – 53:22 2:5 Дюшейн (Марчмент) – 58:11
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шварц (Бураковски, Макканн) – 21:18 (pp) 2:0 Шварц – 23:24 3:0 Нюман (Ларссон, Данн) – 30:50 4:0 Бенирс (Какко, Нюман) – 31:06 5:0 Бураковски (Эванс) – 32:41 5:1 Хайман – 44:59 6:1 Макканн (Эйссимонт) – 48:53
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Макар, Друри) – 25:25 2:0 Нечас (Жирар, Нельсон) – 26:57 3:0 Нечас (Макар, Друен) – 35:29 (pp) 4:0 Друен (Маккиннон, Нечас) – 44:56 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 5
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Тоффоли (Карлссон, Лильегрен) – 07:50 1:1 Нюландер (Нис, Таварес) – 14:40 (pp) 2:1 Граф (Ферраро) – 17:45 (sh) 3:1 Веннберг (Тоффоли, Лильегрен) – 21:39 3:2 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:46 (pp) 4:2 Эклунд – 33:18 4:3 Лотон (Кемпф, Экман-Ларссон) – 35:13 5:3 Тоффоли (Эклунд, Селебрини) – 43:02 (pp) 5:4 Таварес (Марнер) – 59:02 5:5 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 59:46 6:5 Селебрини – 65:00
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 72 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 102 очками после 72 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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