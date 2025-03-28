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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мичков (Конечны, Кутюрье) – 01:55     1:1 Ньюхук (Савар, Хатсон) – 07:55     2:1 Делорье (Люкселль, Аболс) – 10:13     3:1 Кутюрье (Мичков, Пеллетье) – 11:15     3:2 Кофилд (Страбл, Хатсон) – 42:15     4:2 Фёрстер (Силер, Бринк) – 50:09     5:2 Кутюрье – 51:43 (pp)     5:3 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 53:34     6:3 Мичков – 53:52     6:4 Лайне (Судзуки, Слафковски) – 56:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Зеттерлунд) – 05:49     0:2 Штюцле – 13:01     0:3 Перрон (Батерсон) – 21:33     1:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 45:25 (pp)     1:4 Амадио (Хаймор) – 48:44     2:4 Рэймонд (Каспер) – 51:50     3:4 Тарасенко (Комфер, Смит) – 55:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Томпсон (Бенсон, Далин) – 00:27     2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 04:44     2:1 Кросби (Ракелль, Грызлик) – 11:11     3:1 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 23:36     4:1 Самуэльссон (Росен, Далин) – 25:20     5:1 Кулих (Байрэм, Куинн) – 31:34     6:1 Козак (Маленстин, Кребс) – 32:02     7:1 Так (Пауэр, Козак) – 39:34     7:2 Лизотт – 42:16     7:3 Хейз (Тимминс, Грейвз) – 53:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00     1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08     1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49     2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp)     3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51     4:2 Годро (Сперджен) – 58:39    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Свечков (Бантинг, Энглунд) – 02:48     2:0 Шей – 10:16 (pp)     2:1 Холлоуэй (Томас) – 30:35     2:2 Фаулер (Нейборс, Шенн) – 51:57     2:3 Холлоуэй (Томас) – 52:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Рантанен, Робертсон) – 07:09     1:1 Кадри (Поспишил, Зари) – 28:12     1:2 Джонстон – 32:55     1:3 Гранлунд (Марчмент, Дюшейн) – 34:11     2:3 Кадри (Юбердо, Фрост) – 40:16 (pp)     2:4 Рантанен (Хинц, Робертсон) – 53:22     2:5 Дюшейн (Марчмент) – 58:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шварц (Бураковски, Макканн) – 21:18 (pp)     2:0 Шварц – 23:24     3:0 Нюман (Ларссон, Данн) – 30:50     4:0 Бенирс (Какко, Нюман) – 31:06     5:0 Бураковски (Эванс) – 32:41     5:1 Хайман – 44:59     6:1 Макканн (Эйссимонт) – 48:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Макар, Друри) – 25:25     2:0 Нечас (Жирар, Нельсон) – 26:57     3:0 Нечас (Макар, Друен) – 35:29 (pp)     4:0 Друен (Маккиннон, Нечас) – 44:56 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 5
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Тоффоли (Карлссон, Лильегрен) – 07:50     1:1 Нюландер (Нис, Таварес) – 14:40 (pp)     2:1 Граф (Ферраро) – 17:45 (sh)     3:1 Веннберг (Тоффоли, Лильегрен) – 21:39     3:2 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:46 (pp)     4:2 Эклунд – 33:18     4:3 Лотон (Кемпф, Экман-Ларссон) – 35:13     5:3 Тоффоли (Эклунд, Селебрини) – 43:02 (pp)     5:4 Таварес (Марнер) – 59:02     5:5 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 59:46     6:5 Селебрини – 65:00    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 72 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 102 очками после 72 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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