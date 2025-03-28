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«Мы просто не довели дело до конца». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Миннесоты»

«Мы просто не довели дело до конца». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Миннесоты»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о поражении во встрече с «Миннесотой Уайлд».

«Право на ошибку в таких играх очень, очень невелико… Они забивают в большинстве, мы нет, так что ситуация складывается неоднозначная. Они забивают в конце периода, когда мы немного теряем концентрацию, и вот, пожалуйста.

Нам нужен был кто-то, кто взял бы на себя игру, сыграл по-крупному. Мы просто этого не сделали. У нас было достаточно моментов, но мы просто не довели дело до конца», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00     1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08     1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49     2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp)     3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51     4:2 Годро (Сперджен) – 58:39    
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