«Мы просто не довели дело до конца». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Миннесоты»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о поражении во встрече с «Миннесотой Уайлд».

«Право на ошибку в таких играх очень, очень невелико… Они забивают в большинстве, мы нет, так что ситуация складывается неоднозначная. Они забивают в конце периода, когда мы немного теряем концентрацию, и вот, пожалуйста.

Нам нужен был кто-то, кто взял бы на себя игру, сыграл по-крупному. Мы просто этого не сделали. У нас было достаточно моментов, но мы просто не довели дело до конца», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.