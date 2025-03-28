Василевский — третий действующий вратарь НХЛ по скорости достижения 40 «сухих» матчей

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил свой 40-й шат-аут в карьере НХЛ, отразив 25 бросков в створ и сохранив ворота в неприкосновенности в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ютой».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский стал третьим действующим вратарём НХЛ по скорости достижения 40 «сухих» матчей. Андрей достиг данной отметки за 534 встречи. Быстрее него это делали Джонатан Куик (436) и Коннор Хеллебайк (516).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Юту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0.