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28 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, волейбол

Кучеров набрал 4 очка в НХЛ, Соболенко вышла в финал турнира в Майами. Главное к утру
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси вышла в финал престижного теннисного турнира WTA-1000 в Майами, «Барселона» разгромила «Осасуну» в чемпионате Испании по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту».
  2. Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини.
  3. «Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 27-го тура Ла Лиги.
  4. Андрей Василевский догнал Хеллебайка на первом месте по количеству «сухих» матчей в сезоне.
  5. «Филадельфия» обыграла «Монреаль», у Мичкова дубль и передача.
  6. «Вашингтон» уступил «Миннесоте», потерпев второе поражение подряд. Овечкин — без очков.
  7. Мичков обошёл Селебрини в списке бомбардиров и догнал его в снайперской гонке новичков НХЛ.
  8. Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
  9. Гол и передача Гусева помогли «Динамо» победить СКА на старте серии плей-офф КХЛ.
  10. «Локомотив» дома уверенно одолел «Торпедо» в первой игре серии Кубка Гагарина.
  11. Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Майами.
  12. Бросок с центра площадки принёс «Чикаго» победу над «Лейкерс» с Леброном и Дончичем.
  13. Команда Егора Дёмина завершила свои выступления в «Мартовском безумии» NCAA.
  14. Определились полуфинальные пары в мужском чемпионате России по волейболу.
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