Кучеров набрал 4 очка в НХЛ, Соболенко вышла в финал турнира в Майами. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси вышла в финал престижного теннисного турнира WTA-1000 в Майами, «Барселона» разгромила «Осасуну» в чемпионате Испании по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».