Кучеров набрал 4 очка в НХЛ, Соболенко вышла в финал турнира в Майами. Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси вышла в финал престижного теннисного турнира WTA-1000 в Майами, «Барселона» разгромила «Осасуну» в чемпионате Испании по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту».
- Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини.
- «Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 27-го тура Ла Лиги.
- Андрей Василевский догнал Хеллебайка на первом месте по количеству «сухих» матчей в сезоне.
- «Филадельфия» обыграла «Монреаль», у Мичкова дубль и передача.
- «Вашингтон» уступил «Миннесоте», потерпев второе поражение подряд. Овечкин — без очков.
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