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«Это было ужасно, своего рода удар в лицо». Защитник «Юты» Сергачёв — о 0:8 от «Тампы»

«Это было ужасно, своего рода удар в лицо». Защитник «Юты» Сергачёв — о 0:8 от «Тампы»
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал разгромное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях со счётом 0:8.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    

«Это было ужасно, от начала и до конца мы не играли в тот стиль, в который хотели, и это было видно. Нам нужно принять решение, хотим ли мы попасть в плей-офф или нет. Это своего рода удар в лицо.

Моё чествование на арене «Тампы»? Сейчас, честно говоря, тяжело об этом говорить, после такой игры. Но я действительно оценил это. Это было здорово… спасибо за тёплый приём. Болельщики великолепны, все великолепны. Это должен был быть особенный вечер», — цитирует Сергачёва сайт НХЛ.

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