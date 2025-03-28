«Это было ужасно, своего рода удар в лицо». Защитник «Юты» Сергачёв — о 0:8 от «Тампы»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал разгромное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях со счётом 0:8.

«Это было ужасно, от начала и до конца мы не играли в тот стиль, в который хотели, и это было видно. Нам нужно принять решение, хотим ли мы попасть в плей-офф или нет. Это своего рода удар в лицо.

Моё чествование на арене «Тампы»? Сейчас, честно говоря, тяжело об этом говорить, после такой игры. Но я действительно оценил это. Это было здорово… спасибо за тёплый приём. Болельщики великолепны, все великолепны. Это должен был быть особенный вечер», — цитирует Сергачёва сайт НХЛ.