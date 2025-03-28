Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 марта 2025 года

Сегодня, 28 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 1-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 1-0.
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 0-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 1-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-1.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 0-1.
Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.
- 28 марта 2025
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
07:53
-
06:55
-
05:48
-
05:14
-
04:46
-
04:46
-
04:43
-
04:41
-
03:58
-
03:54
-
03:44
-
03:38
-
03:21
-
03:16
-
03:07
-
02:53
-
02:39
-
02:29
-
02:12
-
01:52
-
01:19