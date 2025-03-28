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Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, уступая лишь Маккиннону

Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, уступая лишь Маккиннону
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0. После данного матча в активе российского хоккеиста стало 105 (32+73) очков в текущем розыгрыше НХЛ. Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    

Никита уступает лишь канадскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, на счету которого 108 (29+79) баллов. На третьей строчке форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль со 101 очком.

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