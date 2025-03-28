Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, уступая лишь Маккиннону

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0. После данного матча в активе российского хоккеиста стало 105 (32+73) очков в текущем розыгрыше НХЛ. Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

Никита уступает лишь канадскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, на счету которого 108 (29+79) баллов. На третьей строчке форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль со 101 очком.