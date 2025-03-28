Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» — «Авангард»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 марта, в Магнитогорске пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре серии сильнее был «Авангард» со счётом 4:1.

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.