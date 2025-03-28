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Овечкин после матча с «Миннесотой» вернул «Вашингтон» на лёд, чтобы пожать руку Флёри

Овечкин после матча с «Миннесотой» вернул «Вашингтон» на лёд, чтобы пожать руку Флёри
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после окончания матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4) вернул игроков столичного клуба на лёд, чтобы пожать руку голкиперу «дикарей» Марку-Андре Флёри, который проводит последний сезон в НХЛ. Некоторые игроки «столичных» уже отправились в раздевалку.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00     1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08     1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49     2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp)     3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51     4:2 Годро (Сперджен) – 58:39    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что Овечкин и Флёри больше не увидятся на льду, если только «Вашингтон» и «Миннесота» не сыграют в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы хотели это сделать. Ови упомянул сегодня утром, что это последний раз, когда он выходит на лёд против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения, которой Флёри заслуживает за свою впечатляющую карьеру. Он сделал многое. У них было много битв, как с «Вашингтоном», так и с Алексом», — заявил главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

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