Расписание матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года

Сегодня, 28 марта, пройдут четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Серии плей-ин Восточной конференции:

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);

«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).

Серии плей-ин Западной конференции:

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);

«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);

МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.