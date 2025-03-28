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Расписание матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года

Расписание матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года
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Сегодня, 28 марта, пройдут четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
МХК Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
Ладья
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серии плей-ин Восточной конференции:

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).

Серии плей-ин Западной конференции:

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.

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