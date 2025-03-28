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Рыбин: не сказал бы, что «Динамо» было хоть в чём-то сильнее СКА

Рыбин: не сказал бы, что «Динамо» было хоть в чём-то сильнее СКА
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Известный в прошлом нападающий нескольких клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал итоги первого матча серии Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).

«Обе команды показали боевой настрой и счёт мог бы быть иным, если бы армейцы были чуть поудачливее в завершении атаки, а также играли более дисциплинированно. А вообще, не могу сказать, что СКА в чём-то уступал, по крайней мере при игре в равных составах. По броскам — примерное равенство, и это при том, что “Динамо” больше времени провело в численном преимуществе. По вбрасываниям — у СКА безоговорочное лидерство (49 против 23). Питерцы в атаке провели времени больше и явно не заслужили поражения в стартовой игре серии. Но, опять же, игровая дисциплина решила всё — динамовцы дважды реализовали удаления. Армейцам нужно настраиваться на второй московский матч. Шансы увезти победу и получить преимущество своей площадки есть. Было видно, что вратарь москвичей сильно нервничал. От второй игры будет очень многое зависеть», — сказал Рыбин «Чемпионату».

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