Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ, Матвей Мичков — второй

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (8:0) и стал первой звездой игрового дня НХЛ.

Вторая звезда дня — российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, который во встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:4) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0) форвард оформил дубль и отдал передачу.

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