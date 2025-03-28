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Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ, Матвей Мичков — второй

Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ, Матвей Мичков — второй
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (8:0) и стал первой звездой игрового дня НХЛ.

Вторая звезда дня — российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, который во встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:4) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0) форвард оформил дубль и отдал передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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