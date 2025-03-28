«Они не поняли, что начался плей-офф». Плющев — о поражении «Трактора» от «Адмирала»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неожиданном поражении «Трактора» от «Адмирала» (4:5, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Это результат, который вышел за рамки прогнозов. Мне звонили и друзья, и специалисты и говорили: «Мы в шоке, ничего не понимаем». Можно было проиграть, но пропустить пять шайб на своём льду — такого никто не предполагал. Что случилось, мне сложно сказать. Могу только предположить, что «Трактор» вышел слишком уверенным в своих силах и не понял, что уже идёт плей-офф. А когда спохватился, было уже поздно», — цитирует Плющева «Газета.Ru».