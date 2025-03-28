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Спартак — Северсталь: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Северсталь»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 марта, в Москве пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. Встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре серии сильнее был «Спартак» со счётом 5:4 ОТ.

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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