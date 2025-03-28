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«Динамо» Мн — ЦСКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 марта, в Минске, Беларусь, пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:30 мск. Встречу покажут тематические каналы КХЛ и «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.

Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.