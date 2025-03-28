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«Судейство 30-летней давности». Трёхкратный олимпийский чемпион — об игре «Динамо» и СКА

«Судейство 30-летней давности». Трёхкратный олимпийский чемпион — об игре «Динамо» и СКА
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов раскритиковал работу арбитров в первой игре серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0). На встрече работали судьи Сергей Беляев и Максим Сидоренко.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

— Что отметите?
— Судейство 30-летней давности. Арбитры словно бы отставали от игры, всё время были в какой-то нерешительности. Тем самым постоянно отвлекали внимание от хоккея, из-за чего обе команды — и «Динамо», и СКА — нервничали.

Можно было бы простить погрешности, если бы на льду, как в наше время, работали один главный судья и два линейных. Но ведь теперь арбитров четверо, а им в помощь все телекамеры страны. И всё равно «плывут»! Весь чемпионат старался особо не поднимать судейскую тему. Надеялся, что в плей-офф арбитры всё-таки добавят — как хоккеисты. Но пока этого не происходит — и не только в московском матче, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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