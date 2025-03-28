«Судейство 30-летней давности». Трёхкратный олимпийский чемпион — об игре «Динамо» и СКА

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов раскритиковал работу арбитров в первой игре серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0). На встрече работали судьи Сергей Беляев и Максим Сидоренко.

— Что отметите?

— Судейство 30-летней давности. Арбитры словно бы отставали от игры, всё время были в какой-то нерешительности. Тем самым постоянно отвлекали внимание от хоккея, из-за чего обе команды — и «Динамо», и СКА — нервничали.

Можно было бы простить погрешности, если бы на льду, как в наше время, работали один главный судья и два линейных. Но ведь теперь арбитров четверо, а им в помощь все телекамеры страны. И всё равно «плывут»! Весь чемпионат старался особо не поднимать судейскую тему. Надеялся, что в плей-офф арбитры всё-таки добавят — как хоккеисты. Но пока этого не происходит — и не только в московском матче, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.