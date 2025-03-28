Хоккейный банкомат и шлагбаумы: Т-Банк и КХЛ запустили новые проекты к старту плей-офф

Т-Банк и КХЛ представили новые тематические проекты к старту плей-офф Кубка Гагарина. В рамках стратегического партнёрства банк и лига установили первый в России «хоккейный банкомат» в Москве и клюшки-шлагбаумы на автотрассе Москва — Санкт-Петербург.

Жители и гости столицы могут воспользоваться «хоккейным банкоматом» в ТРЦ «Атриум». Терминал доступен клиентам любых банков. С его помощью можно не просто выполнять привычные операции, но и посмотреть хайлайты матчей КХЛ на специальных интерактивных LED-экранах.

«Хоккейный банкомат» Т-Банк Фото: предоставлено Т-Банк

Также Т-Банк и КХЛ установили брендированные будки и тематические шлагбаумы в форме хоккейных клюшек на ключевых пунктах оплаты трассы Москва — Санкт-Петербург. Маршрут М11 символизирует одни из самых захватывающих баталий Кубка Гагарина между клубами двух столиц. Акция продлится вплоть до завершения плей-офф 26 мая.

«Хоккейный шлагбаум» Т-Банк Фото: предоставлено Т-Банк

В рамках сотрудничества Т-Банк и лига подготовили различные активности для любителей хоккея. Болельщикам доступна эксклюзивная коллекция мерча от КХЛ и комика Евгения Чебаткова. Кроме того, фанаты могут принять пройти тематический квиз на сайте банка и получить возможность выиграть билет на матч или промокод на скидку.