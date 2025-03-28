Расписание матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 28 марта, пройдут четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь)
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2025
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
07:53
-
06:55
-
05:48
-
05:14
-
04:46
-
04:46
-
04:43
-
04:41
-
03:58
-
03:54
-
03:44
-
03:38
-
03:21
-
03:16