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Автомобилист — Ак Барс: онлайн-трансляция второго матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 (Кубок Гагарина) начнется в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 28 марта, в Екатеринбурге пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре серии сильнее был «Ак Барс» со счётом 4:1.

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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