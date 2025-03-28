Тротц: Овечкин больше чем просто талант своего поколения, другого такого не найти

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц рассказал о выдающемся таланте российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«Когда я встретил его, он был расстроен тем, что у него не было Кубка Стэнли, и я сказал: «Кубок не будет определять тебя. Подумай обо всех детях, которые хотели быть Александром Овечкиным, обо всех людях, которые платят за то, чтобы посмотреть на Александра Овечкина». Потому что он не такой, как все. Вы никогда раньше не видели ничего подобного.

Овечкин больше чем просто талант своего поколения, другого такого, возможно, не найти», — приводит слова Тротца The Athletic.