Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 28 марта
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Сегодня, 28 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
28 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Варфоломеев – 03:34 0:2 Полукаров (Марченков) – 04:11 (3x3) 1:2 Голованов (Валеев) – 10:31 (3x3) 2:2 Сулейманов – 12:26 2:3 Полукаров (Марченков) – 18:41 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
28 марта 2025, пятница. 10:55 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Слыш (Серафимович) – 02:46 (3x3) 1:1 Пеньковский (Несветаев) – 11:45 (3x3) 2:1 Богуш – 13:07 3:1 Несветаев (Пеньковский) – 14:48 (3x3) 4:1 Пеньковский (Акишин) – 16:48 (3x3) 5:1 Егор Иванов (Акишин) – 17:15 (3x3) 6:1 Аскаров – 18:08 7:1 Богуш – 18:38 8:1 Несветаев (Акишин) – 20:02 (3x3) 9:1 Аскаров (Акишин) – 20:11 (3x3) 9:2 Кубраков (Лукашевич) – 20:51 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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