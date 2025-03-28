«Это была хорошая битва». Вратарь Флёри — о противостоянии с Александром Овечкиным

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк‑Андре Флёри высказался о противостоянии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на протяжении карьеры.

«Мне повезло, что я сыграл против него так много матчей. Возможно, если бы он не забивал мне так много… Но это была хорошая битва. Это были классные времена. В этом и есть суть хоккея. Соревновательность и то, как это захватывает. Он хочет победить; мы хотим победить. Играть против него было сложно, но весело», — приводит слова Флёри сайт НХЛ.

На данный момент в активе 39-летнего Овечкина 889 шайб в регулярках. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки на пять шайб.