Плющев рассказал, за счёт чего «Динамо» одолело СКА в первом матче серии Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, за счёт чего «Динамо» одолело СКА в первом матче серии Кубка Гагарина (3:1, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5) 1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4) 2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4) 3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)
«Перед матчем я делился предположением о том, как он будет складываться, — так и получилось: игра была упорная, равная. Всё решила игра вратарей и реализация большинства. У «Динамо» в этом плане получилось лучше, и результат налицо», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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