Плющев рассказал, за счёт чего «Динамо» одолело СКА в первом матче серии Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, за счёт чего «Динамо» одолело СКА в первом матче серии Кубка Гагарина (3:1, 1-0).

«Перед матчем я делился предположением о том, как он будет складываться, — так и получилось: игра была упорная, равная. Всё решила игра вратарей и реализация большинства. У «Динамо» в этом плане получилось лучше, и результат налицо», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.