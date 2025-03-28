«Это потрясающе». Нападающий «Миннесоты» — о поступке Овечкина после игры

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо оценил поступок российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча в адрес вратаря «дикарей» Марка-Андре Флёри. Напомним, Овечкин вернул игроков столичного клуба для рукопожатия с голкипером. «Миннесота» одержала победу со счётом 4:2.

«Это потрясающе. Эти отношения немного похожи на ненависть и любовь, но это один из тех случаев, когда ты просто снимаешь шляпу перед другим парнем и битвами, которые были в Питтсбурге и Вашингтоне», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

Напомним, Флёри проводит последний сезон в НХЛ. Овечкин и Флёри больше не увидятся на льду, если только «Вашингтон» и «Миннесота» не сыграют в финальной серии Кубка Стэнли.