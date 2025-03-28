«Это потрясающе». Нападающий «Миннесоты» — о поступке Овечкина после игры
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо оценил поступок российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча в адрес вратаря «дикарей» Марка-Андре Флёри. Напомним, Овечкин вернул игроков столичного клуба для рукопожатия с голкипером. «Миннесота» одержала победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Меррилл (Шор) – 06:00 1:1 Рой (Рэддиш, Эллер) – 07:08 1:2 Дьюхейм (Дауд, Бовиллье) – 08:49 2:2 Годро (Болди, Юханссон) – 32:25 (pp) 3:2 Болди (Росси, Хиностроза) – 39:51 4:2 Годро (Сперджен) – 58:39
«Это потрясающе. Эти отношения немного похожи на ненависть и любовь, но это один из тех случаев, когда ты просто снимаешь шляпу перед другим парнем и битвами, которые были в Питтсбурге и Вашингтоне», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.
Напомним, Флёри проводит последний сезон в НХЛ. Овечкин и Флёри больше не увидятся на льду, если только «Вашингтон» и «Миннесота» не сыграют в финальной серии Кубка Стэнли.
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